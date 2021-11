Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auffahrunfall +++ Großefehn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall +++ Hinte - Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt +++ Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall

In Uthwerdum ereignete sich am Mittwochmorgen auf der B 72 ein Auffahrunfall. Gegen 7.40 Uhr waren drei Autofahrer hintereinander auf der Auricher Straße in Richtung Victorbur unterwegs. Zwei der Autofahrenden, ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer und eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin, mussten nach ersten Erkenntnissen vor dem Kreuzungsbereich B72/Forlitzer Straße/Uthwerdumer Straße verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 19-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den VW der 41-Jährigen auf. Der VW wurde dadurch auf den Opel des 33-Jährigen geschoben. Die Beteiligten blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Autofahrerinnen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 9 Uhr fuhr eine 84 Jahre alte Frau mit einem VW Polo auf der Leerer Landstraße in Richtung Schrahörnstraße. Im Einmündungsbereich übersah sie offenbar eine vorfahrtsberechtigte 37 Jahre alte Frau mit einem VW Golf, die auf der Schrahörnstraße in Richtung Timmel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW Golf in einen Graben geriet. Die 84-jährige Polo-Fahrerin wurde schwer, die 37-jährige Golf-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinte - Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad ist am Mittwoch in Hinte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13 Uhr eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der Cirkwehrumer Straße in Fahrtrichtung Uttum und wollte an der Ecke zur Umgehungsstraße nach links in Richtung Landesstraße fahren. Hierbei übersah sie offenbar einen 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, der aus Richtung Landesstraße in Richtung Uttum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Wiesmoor - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in der Hauptstraße in Wiesmoor ereignete. Zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr stieß ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke gegen die Fahrerseite eines blauen VW Multivan. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines dortigen Kaufhauses. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell