Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 17:20 Uhr und 19:25 Uhr in der Schafstraße in Erdmannhausen mehrere geparkte Fahrzeuge. Bislang wurden neun beschädigte PKW registriert, jedoch ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Unbekannten zerkratzten die Pkw mutmaßlich beim Vorbeigehen und richteten einer ersten Schätzung nach etwa 12.000 Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, bittet mögliche Zeugen sowie weitere Geschädigte sich zu melden.

