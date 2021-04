Polizei Bochum

POL-BO: Ein Schwerverletzter (78) und 16.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen 14. April in Bochum kam es zu einer gefährlichen Kettenreaktion mit mehreren Fahrzeugen. Ein Mann (78) wurde schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 78-jähriger Autofahrer gegen 17.05 Uhr die Castroper Straße in Richtung Kornharpen. In Höhe der Hausnummer 270 kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand stehenden Auto - dieses schob sich wiederum mit der Front in einen weiteren vor ihm geparkten Wagen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Pkw des 78-Jährigen und rutschte so einige Meter über die Fahrbahn.

Der Mann aus Bochum wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 16.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Castroper Straße stadtauswärts gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell