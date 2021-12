Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zu Rotlichtunfall Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 15:15 Uhr in Bietigheim-Bissingen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 56-jährige Ford-Lenkerin war auf der Karl-Mai-Allee auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Stuttgarter Straße (B 27) unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 76-Jähriger mit seinem VW die Parkhausausfahrt eines Einkaufsmarktes und fuhr auf die Karl-Mai-Allee ein. Obwohl der Einmündungsbereich mit einer Ampel geregelt ist kam es zum Streifvorgang beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro, verletzt wurde niemand. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, nach Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

