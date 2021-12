Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Versuchter Raub

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-jähriger Mann muss sich wegen eines in Magstadt versuchten Raubes und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er war am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr in einer dortigen Gaststätte auf einen 25-Jährigen getroffen, der ihm ein Fahrrad verkauft hatte. Da das Rad jetzt nicht mehr aufzufinden war, bezichtigte er den Verkäufer offensichtlich des Diebstahls. Bei Erkennen des Tatverdächtigen ergriff der 25-Jährige die Flucht, wurde aber in der Brauereistraße eingeholt, wo er geschlagen und getreten wurden sei. Dabei habe der 24-Jährige von ihm auch die Herausgabe seines Mobiltelefons gefordert. Der Angegriffene konnte sich letztlich jedoch befreien und flüchten. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, überprüften Beamte des Polizeireviers Sindelfingen die Wohnanschrift des Tatverdächtigen und trafen ihn dort an. Bereits an der Wohnungstür schlug ihnen Cannabisgeruch entgegen und in der Folge fanden sie in der Wohnung eine kleine Menge Cannabis und mehrere Joints.

