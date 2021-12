Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Frau am Bahnhof angegangen

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Mann, der in der Nacht zum Mittwoch gegenüber einer 23-jährigen Frau am Bahnhof Kornwestheim aufgetreten ist. Beide waren in Zuffenhausen in einen Zug der S5 nach Bietigheim-Bissingen eingestiegen, wo der augenscheinlich angetrunkene Unbekannte die junge Frau bereits beleidigt hatte. Am Bahnhof Kornwestheim angekommen riss er ihr den Schal vom Hals und verließ die Bahn. Die 23-Jährige verfolgte den Täter, forderte ihr Eigentum zurück und griff danach. Daraufhin versetzte der Mann ihr einen Faustschlag ins Gesicht, ließ den Schal zurück und flüchtete durch die Bahnhofsunterführung. Er war bekleidet mit einem orangefarbenen Kapuzenpulli und einer schwarzen Weste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, entgegen.

