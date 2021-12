Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu Raub auf Sonnenstudio in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Wie wir gestern berichteten, hat ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 17:45 Uhr in einem Sonnenstudio in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen unter Vorhalt eines Messers einen dreistelligen Bargeldbetrag erpresst. Nach er Auswertung von Videoaufzeichnungen war der Täter komplett dunkel gekleidet, hatte ein helles, gemustertes Tuch vor dem Gesicht und trug eine dunkle Mütze und Handschuhe. Er hatte zudem eine leuchtend pinkfarbene Stofftasche dabei, mit der er Passanten vor oder nach der Tat aufgefallen sein könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Böblingen, Tel. 0800 1100225, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell