Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Lkw-Anhänger rollte auf Mauer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem selbständig gemachten Lkw-Anhänger kam es am Dienstag gegen 10:45 Uhr in der Walther-Knoll-Straße in Herrenberg. Eine 49-jährige Lkw-Fahrerin koppelte ihren Lkw-Anhänger von ihrem Zugfahrzeug ab und wollte diesen am Fahrbahnrand abstellen. Dabei sicherte sie den Anhänger vermutlich nicht ausreichend gegen Wegrollen ab und er rollte ca. 50 Meter weit einen Abhang hinunter, bis er von einer als Grundstücksabgrenzung fungierenden Steinwand gestoppt wurde. Die Wand wurde hierbei großflächig beschädigt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell