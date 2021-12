Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Kindergarten beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen einer Sachbeschädigung am Kindergarten im Starenweg in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte im Zeitraum von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 07:15 Uhr die Außenwände des städtischen Kindergartens mit grüner Farbe. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen können sich unter Tel. 07154 1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell