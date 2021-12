Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Kaminbrand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 15:00 Uhr rückten 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen mit vier Fahrzeugen in den Lochenweg nach Unterjettingen aus. Dort war es zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus gekommen in dessen Verlauf die über eine Revisionsöffnung verlegte Tapete im zweiten Obergeschoss des Hauses Feuer gefangen hatte. Der Brand war schnell gelöscht und das Wohnhaus wurde abschließend von der Feuerwehr belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden.

