Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen beschädigte ein unbekannter Lkw-Lenker am Montag gegen 16:45 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Mutmaßlich touchierte der Anhänger des Lkw-Gespanns beim Abbiegevorgang in die William-Moog-Straße den geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell