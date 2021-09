Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (06.09.2021) verletzte sich ein 82-Jähriger bei einem Unfall schwer. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er gegen 14:45 Uhr auf einem Radweg die Eckeseyer Straße in Richtung Fehrbelliner Straße entlang. Im Kreuzungsbereich zur Altenhagener Straße kam es plötzlich zur Kollision mit dem VW eines 28-Jährigen. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube geladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Hier blieb er schwerverletzt liegen. Zeugen riefen die Polizei und einen Rettungswagen. Der verletzte Hagener wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

