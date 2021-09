Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines Kinder-Quad

Hagen-Dahl (ots)

In der Straße Im Winkel wurde ein Kinder-Quad aus einer Garage entwendet. Um 20.15 Uhr rief ein 47-Jähriger Montagabend (06.09.2021) die Polizei, nachdem er den Diebstahl festgestellt hatte. Er gab an, dass sich das schwarz-rot Quad des Herstellers Actionbikes Motors zuletzt am Mittwochnachmittag (01.09.2021) in der Garage befunden habe. Das Tor, welches er ursprünglich verschlossen hatte, war vor ein paar Tagen plötzlich geöffnet. Den Diebstahl des elektronischen Spielgerätes bemerkte er jedoch erst am Montag. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

