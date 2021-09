Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Bergstraße stürzte eine 69-Jährige am Montag (06.09.2021) gegen 16 Uhr mit ihrem Roller in einem Kreisverkehr. Die Hagenerin befuhr die Bergstraße in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Als sie sich im Kreisverkehr befand, um in die Konkordiastraße abzubiegen, fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Fiat ebenfalls in diesen ein. Die 69-Jährige bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell