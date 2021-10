Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck und Armbanduhren

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Flechtorf, Alt-Campen-Straße

14.10.2021, 09.15 Uh - 15.50 Uhr

Schmuck und Armbanduhren in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Alt-Campen-Straße in Flechtorf. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 09.15 Uhr und 15.50 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume des Wohnhauses. Dabei fielen ihnen eine gefüllte Schmuckschatulle und diverse Armbanduhren in die Hände.

Danach verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter von Nachbarn oder Passanten beobachtet wurden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Lehre oder die Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell