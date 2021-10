Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Telekommunikationsgeschäft und Presseshop - Täter verursachen hohen Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Stadtmitte, Porschestraße

15.10.2021, 01.23 Uhr

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Hehlinger Straße 15.10.2021, 02.56 Uhr

Gleich zwei Geschäftseinbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet beschäftigten die Polizei am frühen Freitagmorgen. Dabei gingen die Täter in beiden Fällen mit brachialer Gewalt vor und richteten einen hohen Sachschaden an.

Gegen 01.23 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in der Porschestraße gemeldet. In dem zwischen Pestalozziallee und Kaufhofpassage gelegenen Shop hatten unbekannte gewaltsam die gläserne Eingangstür zu dem Telekommunikationsgeschäft zerstört und aus den Verkaufsauslagen diverse Mobiltelefone entwendet.

Ein aufmerksamer Zeuge war durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte noch in der Dunkelheit eine Person in Richtung Kaufhofpassage davonlaufen sehen.

Eine genaue Schadensauflistung erfolgt hier in den nächsten Tagen.

Gut 1 ½ Stunden später ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Zeugen hatten einen lauten Knall in einem Einkaufsmarkt an der Hehlinger Straße bemerkt und umgehend die Ordnungshüter alarmiert.

Diese erschienen mit mehreren Streifenwagen und umstellten zunächst das Objekt.

Im Bereich des Haupteinganges konnten die Kommissare feststellen, dass eine Gläserne Schiebetür gewaltsam geöffnet wurde.

Eine Durchsuchung des Objekt führte nicht zur Auffindung möglicher Täter. Allerdings konnten die Beamten einen verwüsteten und geplünderten Zeitungskiosk feststellen.

Regale, Glasvitrinen und Beleuchtungseinrichtung wurden durch die Täter mit brachialer Gewalt zerstört. Nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in noch zu ermittelndem Wert entwendet.

Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Auch hier wird eine Schadensermittlung in den nächsten Tagen Gewissheit über die Schadenssumme ergeben. In beiden Fällen dürfte der Gesamtschaden aber im geschätzten vier- bis fünfstelligen Bereich liegen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen vorliegt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell