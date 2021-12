Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Infrarot-Heizkörper ist in der Nacht zum Dienstag gegen 00:10 Uhr in der Toilette eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Hessigheim ein kleiner Brand entstanden. Dabei wurde auch die Tapete in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachchaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hessigheim und Mundelsheim waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Verletzte gab es nicht.

