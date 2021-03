Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist

Moers (ots)

Donnerstag gegen 17:45 Uhr zeigte sich im Stadtpark Moers ein unbekannter Mann einer 52-jährigen Frau aus Moers in schamverletzender Weise. Die Frau ging aus Richtung Amtsgericht kommend durch den Park in Richtung Kiosk. Kurz nachdem sie die dortigen Treppen passiert hatte, sah sie den Mann der sich mit heruntergelassener Hose im Gebüsch aufhielt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Amtsgericht. Beschreibung : männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Halbgaltze, blaue oder schwarze Jeanshose, schwarzer Parka mit Kapuze

Zeugen in der Sache melden sich bitte auf der Polizeiwache Moers, Tel: 02841-1710

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell