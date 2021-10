Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.10.2021

Goslar (ots)

Langelsheim

- Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Langelsheimer befuhr am 11.10.21, gegen 19.30 Uhr, mit seinem VW Golf in Langelsheim die Bahnhofstr. in Rtg. Innersteallee. In Höhe Hausnr. 24 kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Büsche und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.

Der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er anscheinend erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Sachschaden liegt bei etwa 4.500 EUR.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell