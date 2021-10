Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeistation Altenau

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Pkw vor Einkaufsmarkt beschädigt

Altenau: Am Montagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor dem Einkaufsmarkt im Schultal. Zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An dem roten Passat des Geschädigten entstand mindestens 1.000 EUR Sachschaden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte persönlich oder telefonisch an die Polizeistation in Altenau (Tel.: 05328/981920) oder das Polizeikommissariat Oberharz (Tel.: 05323/941100).

Borchers, PHK

