POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 11.10.2021

Unfall mit Hirsch

Am Mo., 11.10.21, 06.50 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Audi die Kreisstraße 35, Wolfshagen i.R. Lautenthal. Kurz hinter der Kuppe des Riesberges lief ein Hirsch von links nach rechts über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, der Hirsch rutsche über die Fahrbahn und verschwand anschl. im Unterholz. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Der zuständige Revierförster veranlasste eine Nachsuche nach dem verletzten Tier.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

