Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbrecher festgenommen:

Am Montag, den 11.10.2021, gegen 01.12 Uhr, hatten zwei Einbrecher das umzäunte Gelände einer Firma an der Landstraße in Harlingerode betreten. Hier sind sie in das Werkstattgebäude eingebrochen und haben eine Alarmanlage ausgelöst. Die Polizei wurde durch den Betreiber über die Alarmauslösung informiert. Bei Eintreffen der Polizei am Tatort hatten die Täter das Gelände bereits verlassen. Sie konnten jedoch auf ihrer Flucht im Rahmen der Fahndung durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Das Fahrzeug der Täter wurde im Nahbereich ebenfalls aufgefunden. Darin befand sich ein Teil des Diebesgutes.

