Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsüberwachung im Bereich Seesen

Am 08.10.2021, führte die Polizei Seesen zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr, im Stadtgebiet mehrere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Der Schwerpunkt war insbesondere die Überwachung der Schulwege im Bereich der Oberschule Seesen und der dortigen Fahrradstraße. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, weshalb auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hingewiesen wurde. Gleichgelagerte Kontrollen werden zukünftig, mit Beginn der dunklen Jahreszeit, verstärkt durchgeführt.

Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad

Am 08.10.2021, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Bad Salzdetfurth die B248 aus Richtung Hahausen kommend, in Richtung Seesen. Im Bereich der Ampelanlage Wilhelmsplatz übersah er beim Abbiegevorgang auf die B242 ein auf dem durchgehenden Fahrradweg fahrendes Kind. Das Kind hatte zum Unfallzeitpunkt zwar grün, befuhr den Radweg jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dies stellt eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Radfahrern dar. Beim folgenden Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und aufgrund dessen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am frühen Morgen des 09.10.2021, fiel den eingesetzten Beamten ein liegengebliebener PKW auf der B243 im Bereich der Abfahrt B64 auf. Eine Überprüfung des 26-jährigen Fahrzeugführers aus Stelle lieferte Anhaltspunkte dafür, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

i.A. Arkenstedt, PK

