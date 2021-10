Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressmitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.10.2021

Goslar (ots)

- Goslar

Einbruch in Gartenlaube

Im Zeitraum zwischen 06.10.21, 18.30 Uhr und 07.10.21, 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube auf dem Grundstück eines Gartenvereins am Lilienberg ein.

Nach Durchwühlen der Räumlichkeiten verließen die Täter das Grundstück, ohne etwas zu entwenden. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 500 EUR.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet Personen, die in dem entsprechenden Zeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, bzw. sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321 / 3390 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Goslar - Oker

Dieb flüchtete ohne Beute

Am 07.10.21, gegen 17.15 Uhr, wurde in einem Einkaufsmarkt in der Wolfenbütteler Str. ein bislang unbekannter ca. 30-jähriger Mann durch den Ladendetektiv nach Passieren der Kasse angesprochen. Dieser hatte zuvor beobachtet, dass der Mann acht Flaschen Wodka in seinen mitgeführten blauen Rucksack verstaut, jedoch nicht bezahlt hatte. Der Ertappte drückte dem Detektiv sofort den Rucksack in den Arm und flüchtete aus dem Geschäft.

Er wird wie folgt beschrieben:

schwarze, kurze Haare, weißes langärmliges Hemd, Steppweste khaki, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe.

Der Mann setzte seine Flucht in einem auf dem Kundenparkplatz wartenden PKW Opel Corsa, vermutliches Kennzeichen SW 18486, fort, in dem sich eine zweite Person in ungefähr dem gleichen Alter befand.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen bzw. den PKW geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

- Clausthal - Zellerfeld

Brand eines PKW

Am 07.10.2021, um 03.57 Uhr, alarmierte eine 42-jährige Clausthal-Zellerfelderin die Polizei, weil ihr Pkw, der vor ihrem Haus im Arnikaweg abgestellt war, brannte.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befand sich der VW, Typ "T-Roc", bereits in Vollbrand und brannte in der Folge trotz allen Bemühungen der Feuerwehr vollständig aus. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Das Fahrzeug, das nach Angaben der Besitzerin bereits am Abend zuvor dort abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen worden war, wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

An Brandstelle und Fahrzeug sind in der kommenden Woche umfangreiche Untersuchungen vorgesehen. Ergebnisse sind nicht vor Anfang der übernächsten Woche zu erwarten.

Zur Klärung der Brandursache hat das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zur ungefähren Brandausbruchszeit Beobachtungen im Nahbereich des Arnikaweges gemacht haben, sich bei der Polizei in Goslar unter 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK -

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell