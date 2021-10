Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am 07.10.2021 gegen 07:30 Uhr kam es im Begegnungsverkehr auf der K61 zwischen Ildehausen und Seesen zwischen einem roten Ford Transit eines 68-jährigen Mannes aus Goslar und einem unbekannten Fahrzeug im Begegnungsverkehr zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Am Transit entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den bislang noch unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet.

Tabakwaren gestohlen und geflohen

Am 07.10.2021 betraten zwei Männer und eine Frau gegen 15:00 Uhr den Netto-Markt in Rhüden. Einer der Männer verwickelte eine Angestellte in ein Gespräch, während die anderen beiden Personen Tabakwaren im Gesamtwert von ca. 700 Euro in mitgeführten Rucksäcken verstauten. Die drei Personen konnten anschließend mit samt dem Diebesgut zu Fuß aus dem Markt in Richtung der Hildesheimer Straße flüchten. Ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl als Mitglied einer Bande wurde eingeleitet.

i.A. Renner, POK'in

