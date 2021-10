Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 06.10.2021

Goslar (ots)

Kühlschrank im Wald entsorgt

Die Polizei Langelsheim ermittelt in einem Umweltdelikt. Auf dem Parkplatz an der Schäderbaude, zwischen Lautenthal und Wolfshagen, wurde ein größerer Kühlschrank entsorgt. Vermutlich stammt er aus einem Gewerbe- oder Gastronomiebetrieb. Hinweise bitte unter Tel.05326-978780 an die Polizeidienststelle in Langelsheim.

Unfall durch blendende Sonne

Am Mi., 06.10.2021, 09.00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Hyundai die Bahnhofstraße, i.R. Wolfshagener Straße. In Höhe der Einmündung zum Königsberger Platz fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter auf. Die Fahrerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 6000 Euro, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

