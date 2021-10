Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.10.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 05.10.2021 um 07:30 Uhr kam es in der Gartenstraße Einmündung zur Frankfurter Straße in Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 10jährigen Schülerin auf dem Fahrrad. Nach ersten Angaben wurde die Schülerin beim Wechsel vom Fußweg auf die Fahrbahn der Frankfurter Straße vom PKW übersehen und von hinten angestoßen. Hierbei kam die Schülerin zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Nach kurzer Rücksprache beider Parteien setzte die Fahrzeugführerin des PKW jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung bzw. um den Austausch der Personalien, sowie einer Meldung bei der Polizei zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Beobachtungen / Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 05.10.2021 um 17:00 Uhr meldet ein Geschädigter den Verlust eines Katalysators an seinem PKW VW Polo. Das Fahrzeug stand am 05.10.2021 von 09:00-16:55 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der B 243/K57 Ortseingang Engelade. Der zur Zeit unbekannte Täter hat vermutlich durch Absägen mit einer Akkusäge den Katalysator entfernt und anschließend entwendet. Hinweise / Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

