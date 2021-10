Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 05.10.2021

Goslar (ots)

Unfall mit Motorrad auf der B 82

Am Di., 05.10.2021, 07.50 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Hyundai die B 82, Langelsheim i.R. Goslar. In Höhe der AS Astfeld musste sie verkehrsbedingt abbremsen; der nachfolgende 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades aus Seesen bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Zum Glück entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro. Beide Fz-Führer blieben unverletzt.

Jungfuchs von Leiden erlöst

Am Mo., 04.11.2021, 11.00 Uhr, meldete ein Pkw-Fahrer einen Zusammenprall mit einem Fuchs auf der L 515, Höhe Bredelem. Das Tier wurde hierbei im Hüftbereich überrollt und derart schwer verletzt, dass es von der Polizei mit einem Schuss von seinem Leiden erlöst wurde.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

