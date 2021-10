Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Liebenburg - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Goslar (ots)

Am 30.09.21, gegen 10.00 Uhr, kam es in Liebenburg/Othfresen, an der Einmündung Luttersche Str. / Am Mühlenberge (Zufahrt Gewerbegebiet) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 25-jähriger Mann aus Wolfenbüttel befuhr mit seinem vollverkleideten Liegerad die L 500, aus Rtg. Othfresen kommend, in Rtg. Posthof, Bundesstraße 6.

In Höhe der Einmündung Am Mühlenwege bog ein entgegenkommender Pkw nach links in Rtg. Am Mühlenberge ab und beachtete hierbei nicht den Vorrang des Radfahrers.

Dieser versuchte nach rechts auszuweichen, stieß seitlich mit dem Pkw zusammen und kippte in der Folge auf die Seite.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer bzw. den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beträgt bei dem Rad immerhin ca. 1.500 EUR. Der 25-Jährige blieb bei seinem Sturz zum Glück unverletzt.

Die Polizeistation Liebenburg und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 05346/946800 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell