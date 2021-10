Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den zeitraum vom 01.10.2021 bis 03.10.2021

Goslar (ots)

Handtaschendiebstahl

Am Freitag, den 01.10.2021, in der Zeit zwischen 13:50 und 14:20 Uhr wurde einer 82-jährigen Dame aus dem Landkreis Hildesheim in Braunlage die Handtasche mit Inhalt entwendet. Die Geschädigte hatte sich in der Tatzeit in Braunlage Am Amtsweg vor der E-bike-Station am Großparkplatz der Wurmbergseilbahn in einen Liegestuhl gesetzt und die Tasche neben sich abgestellt. Hier wurde die Tasche in einem günstigen Augenblick entwendet. Die entwendete schwarze Handtasche, die mit zwei langen Trageriemen auch als Rucksack getragen werden kann, wurde gegen 14:50 Uhr in Braunlage am Heinrich-Jasper-Platz vor dem dortigen Busdepot aufgefunden. Aus einer Geldbörse, die sich im Rucksack befand, wurden das Bargeld und Bankkarten entwendet.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Ablegen des Rucksackes am Busdepot geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

