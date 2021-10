Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar vom 02.10., 12 Uhr, bis 03.10., 12 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen an PKW

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurden im Bereich Tappenstraße, Hirschstraße und Klosterstraße durch unbekannte Täter die Außenspiegel mehrerer parkender PKW abgetreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Katalysators

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, stellte der Eigentümer eines in der Rammelsberger Straße abgestellten PKW Daimler Benz fest, dass der Katalysator seines PKW durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Dieser wurde im Zeitraum vom 28.09. bis zum 02.10. auf einem Parkstreifen in Höhe Rammelsberger Str. Nr. 2 offensichtlich abgesägt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

Chr. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell