Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Donnerstag, 30.09.2021, 16.15 Uhr:

Ein 44-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Volvo die K 46 aus Eckertal kommend in Richtung Bettingerode. Einige hundert Meter vor dem Ortseingang von Bettingerode kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr das Bankett. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend fuhr er in den linken Straßengraben, überschlug sich und kam neben dem Graben zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 14050,- Euro

Einbruch in Firmengebäude:

Bislang unbekannte/r Täter betraten zum Tatzeitraum zwischen Mittwoch, den 29.09.2021, 17.00 Uhr und Donnerstag, den 30.09.2021, 04.10 Uhr, das Gelände einer Firma in der Straße Am Zauberberg und hebelten ein Fenster am Verwaltungsgebäude auf. Anschließend gelangten sie in die Räume. Ob etwas entwendet wurde steht nicht abschließend fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell