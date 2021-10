POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Hahäuserin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 248 aus Hahausen kommend in Richtung Seesen, als sie plötzlich zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, anschließend ins Schleudern geriet und dann auf dem Fahrzeugdach im Graben zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum der 22-jährigen, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

In der Jacobsonstraße wurde am Donnerstag, gegen 22.00 Uhr, eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt, da mit einem führerscheinpfichtigen Motorroller zwei männliche Personen fuhren, wobei der hinten Sitzende den Roller lenkte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass diese Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und außerdem erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der vorn Sitzende gab daraufhin an, dass nicht sein mitfahrender Vater den Motorroller geführt habe, sondern er selbst. Feststellungen der Polizei ergaben, dass auch diese Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem älteren der Beiden eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren gegen Beide Personen eingeleitet.

