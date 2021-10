Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.10.2021.

Goslar (ots)

Liegefahrrad übersehen/Zeugen gesucht.

Liebenburg. Am Donnerstagvormittag, 10.00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Wolfenbüttel mit seinem orange-/graufarbenen Liegefahrrad die Luttersche Strasse von Othfresen in Richtung Posthof, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links in die Straße Am Mühlenwege abbog und dabei den vorfahrtberechtigten Wolfenbütteler übersah, der bei einem Ausweichversuch mit seinem Rad auf die Seite kippte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall wurde der 25-Jährige glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand am Liegefahrrad ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/94680-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell