Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 13.12.2020

WiesbadenWiesbaden (ots)

1.Arbeitsunfall - Palette stürzt auf LKW-Fahrer,Wiesbaden, Friedrich- Bergius-Straße,Freitag, 11.12.2020, 08.56 Uhr

(akl) Beim Entladen eines LKW auf dem Gelände eines Baumarktes in Wiesbaden-Biebrich, ist am Freitag ein 57-jähriger Mann aus Viernheim verletzt worden. Gegen 09.00 Uhr kippte beim Abladen einer Palette mit Türelementen die Ladung vom Gabelstapler und Teile trafen den auf der Ladefläche befindlichen LKW-Fahrer. Dieser musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden und wurde zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Gabelstapler wurde sichergestellt. Gegen den 28-jährigen Staplerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

2.Mit Pfefferspray Abstand erzwungen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 11.12.2020, 20.10 Uhr

(akl) Die Unterschreitung des Mindestabstands hat am Freitag, gegen 20.10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt am Bahnhofsplatz zu dem Einsatz von Pfefferspray geführt. Ein 56-jähriger Mann aus Wiesbaden habe an einem Kühlregal gestanden, als ein 30-jähriger Mann aus Lorch unmittelbar neben ihn getreten sei. Die erfolgte Zurechtweisung habe der Lorcher zum Anlass genommen, dem 56-Jährigen unter steter Unterschreitung des pandemiebedingten Mindestabstands durch den Markt zu folgen. Daraufhin habe der Wiesbadener ihn mit Pfefferspray besprüht. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Den Wiesbadener erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

3. Einbruchdiebstahl aus PKW, Wiesbaden, Biebricher Allee,zwischen Freitag, 11.12.2020, 17.00 Uhr und Samstag, 12.12.2020, 09.00 Uhr

(akl) Von Freitag auf Samstag wurde in der Biebricher Allee in einen grauen Opel Insignia eingebrochen und Zigaretten entwendet. An dem, um 17.00 Uhr am Freitag, abgestellten Fahrzeug wurde am Samstag gegen 09.00 Uhr festgestellt, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Entwendet wurden auf dem Beifahrersitz abgelegte Zigarettenpäckchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. Schränke im Seniorenheim aufgebrochen,,Wiesbaden, Parkstraße,zwischen Freitag, 11.12.2020, 20.00 Uhr und Samstag, 12.12.2020, 05.00 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag, gegen 20.00 Uhr, bis Samstagmorgen um 05.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Seniorenheim in der Parkstraße. Im Bereich der Rezeption wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Im Keller wurde die Tür zu einem Personalraum gewaltsam geöffnet und zwei Spinde aufgehebelt sowie durchwühlt. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

5. Einbruchdiebstahl aus PKW, Wiesbaden, Ludwig- Erhard- Straße, Sonntag, 13.12.2020, zwischen 00.04 Uhr und 03.30 Uhr

(jk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einen grauen Mercedes der C- Klasse eingebrochen. An dem abgestellten Fahrzeug wurde am Sonntag gegen 03.30 Uhr festgestellt, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen worden war. Der Täter konnte sich jedoch keinen Zugang zum Fahrzeug verschaffen, da sich der PKW von innen nicht entriegeln ließ, so dass augenscheinlich nichts entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

6. Sachbeschädigung an Sporthalle, Wiesbaden,Konrad-Adenauer-Ring 55, Samstag, 12.12.2020, 18.32 Uhr

(jk) Am frühen Samstagabend haben zwei Jugendliche zwei Fensterscheiben des rückwärtigen Bereichs der Sporthalle am Konrad- Adenauer- Ring eingeworfen. Die Scheiben wurden durch einen Pflasterstein beschädigt. Die äußeren Scheiben der doppelt verglasten Fenster wiesen Beschädigungen auf, während die dahinterliegenden Scheiben keinen Schaden nahmen. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss über die Holsteinstraße in Laufrichtung Waldstraße. Die männlichen Jugendlichen trugen Sportbekleidung und Jacken mit Kapuze und Felleinsatz, zudem weiße Mundnasenbedeckungen. Hinweisgeber und etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

7. Körperverletzung, Wiesbaden, Söhnleinstraße, Sonntag, 13.12.2020, 02.10 Uhr

(jk) Im Verlauf verbaler Streitigkeiten schlug ein bislang Unbekannter einem 18-Jährigen aus Eltville zunächst mit der flachen Hand auf die linke Wange und anschließend mit der geballten Faust mittig ins Gesicht. Der 18-Jährige erlitt hierbei Verletzungen. Durch Zeugen konnte der männliche Täter beschrieben werden. Er soll ca. 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe dunkelbraune, kurze Haare und einen markanten Oberlippenbart getragen, ferner sei er mit einer dunkelgrünen "Alpha Industries"- Jacke mit orangefarbenen Innenfutter bekleidet gewesen. Hinweise erbittet die Polizei unter (0611) 345- 2540.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell