Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Zeugen gesucht! -- Verkehrsunfallflucht -- 12-jährige Fußgängerin von Fahrradfahrer angefahren, Wiesbaden, Söhnleinstraße Ecke Freudenbergstraße, Freitag, 11.12.2020, 08:15 Uhr

WiesbadenWiesbaden (ots)

(Fu)Am Freitagmorgen wurde ein 12-jähriges Mädchen beim Überqueren der Söhnleinstraße Ecke Freudenbergstraße von einem Radfahrer erfasst und dabei leicht verletzt. Die Fußgängerampel habe "grün" angezeigt. Die 12-Jährige war mit weiteren Schülern auf dem Weg zur Erich-Kästner-Schule. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Radfahrer aus Richtung Freundenbergstraße in Richtung Söhnleinstraße unterwegs gewesen sein. Nach dem Rechtsabbiegen in die Söhnleinstraße muss er mit der Schülerin, welche eine Warnweste trug, zusammengestoßen sein. Die Schülerin und der Radfahrer kamen hierbei zu Fall. Die 12-Jährige wurde hierbei am Bein, Hüfte und am Oberarm verletzt. Der Radfahrer soll sich möglicherweise an der Hand und am Kopf verletzt haben. Er soll keinen Fahrradhelm getragen haben. Ein möglicher Zeuge des Unfalls soll dem Radfahrer aufgeholfen haben. Der Radfahrer soll die Kinder angebrüllt und behauptet haben, dass diese die Straße bei "rot" überquert hätten. Der Radfahrer habe dann die Örtlichkeit in Richtung Kleinaustraße verlassen. Ein Austausch der Personalien erfolgte nicht. Bei dem Radfahrer soll es sich um eine männliche Person, etwa 60 Jahre alt, 165 cm bis 170cm groß, gehandelt haben. Der Mann hatte eine Halbglatze mit kurzen Haaren an den Seiten. Er trug eine grüne Mütze, ähnlich wie ein Jäger. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Damenfahrrad in schwarz/grau gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell