Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Samstag (21.12.19) in ein Haus auf der Münsterstraße in Herbern eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 22.25 Uhr hebelten sie ein Badezimmerfenster auf. Hierdurch gelangten die Täter ins das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde,steht bisher nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

