Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Fahrradanhänger

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 22.06.2021 auf den 23.06.2021 kam es in der Hauptstraße gegenüber des Finanzamts in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl eines Fahrradanhängers. Ein bislang unbekannter Täter löste zuerst ein Fahrradschloss, mit dem der Anhänger an einem Metallgeländer befestigt war, und entwendete anschließend den Hänger.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell