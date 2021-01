Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Altenoythe- Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Freitag, 01. Januar 2021, gegen 06.22 Uhr, kam es in der Straße Bauertannen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann aus Altenoythe randalierte an einem Wohnhaus. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei leistete der 28-Jährige erheblich Widerstand und trat einen 22-jährigen Polizeibeamten. Zudem beleidigte der 28-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten. Der 28-Jährige konnte überwältigt und anschließend dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Während des Transportes zum Gewahrsamsbereich versuchte der 28-Jährige erneut nach einem 27-jährigen Polizeibeamten zu treten. Dies konnte verhindert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, den 03.Januar 2021, gegen 20.38 Uhr befuhr eine 30-jährige Barßelerin mit ihrem PKW die Schillerstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

