Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Verkehrsunfall mit Lebensgefahr/Nachtragsmeldung

Am Freitag, 01. Januar 2020, berichtete die Polizei von einem schweren Verkehrsunfall in der Eschstraße in Löningen, bei diesem ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Link Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4802675. Am Samstag, 02. Januar 2021, wurde die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 22-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Cappeln- Einbruch in Garage

Zwischen Mittwoch, 30. Dezember 2020, 15.00 Uhr, und Sonntag, 03. Januar 2021, 13.00 Uhr, kam es in der Blumenstraße zu einem Einbruch in einer Garage. Ein bisher unbekannter Täter verschaffe sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus der Garage entwendet worden. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Sonntag, 03. Januar 2020, gegen 07.30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Bahnhofstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein stark alkoholisierter und sehr aggressiver 39-jähriger Mann aus Vechta sollte nach einem vorausgegangenen Einsatz dem Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zugeführt werden. Beim Aussteigen aus dem Funkstreifenwagen biss der 39-Jährige einem 25-jährigen Polizeibeamten ins Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige konnte überwältigt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Hier verhielt sich der 39-Jährige weiterhin aggressiv. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der verletzte Polizeibeamte wurde von Rettungskräften behandelt und konnte weiterhin Dienst versehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell