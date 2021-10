Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar von Freitag, 01.10.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, 02.10.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Randalierer am Bahnhof leistet Widerstand

Am Freitagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, kam es in einer Gaststätte am Bahnhof in Goslar zunächst zu einer Sachbeschädigung durch einen alkoholisierten 42-jährigen Mann aus dem Bereich Hildesheim. Nach Streitigkeiten warf dieser sein Bierglas in eine dortige Glasscheibe. Bei der anschließenden Personalienfeststellung leistete der Beschuldigte zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er beleidigte und bedrohte diese mehrfach lautstark. Dem 42-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen diverser Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin

Am Freitagabend, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Liebenburg mit ihrem Motorrad die Okerstraße in Richtung Breites Tor. In Höhe der Eisenbahnbrücke wurde sie von einem 29-jährigen Goslarer übersehen, der mit seinem PKW den Fahrstreifen wechselte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 52-jährige kam dadurch mit ihrem Motorrad zu Fall und verletzte sich. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Chr. Schulze, PHK

