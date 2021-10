Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.10.2021

Goslar (ots)

- Goslar-Oker

Mit manipuliertem Kennzeichen erwischt

Ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung erwartet einen 67-jährigen Mann aus Oker, weil er Veränderungen am Kennzeichen seines PKW vorgenommen haben soll.

Dem geschulten Auge eines Polizeibeamten fiel am 04.10.21, gegen 09.30 Uhr in 38642 Goslar, Harzburger Str. auf, dass die TÜV-Plakette ungewöhnlich aussah.

Bei der Kontrolle des VW stellte sich dann heraus, dass der TÜV bereits im Dezember 2018 abgelaufen war. Mittels schwarzer Farbe war diese teilweise unkenntlich gemacht worden.

Da lt. Sachverständigengutachten erhebliche Mängel an dem Fahrzeug vorlagen, wurde dem 67-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Das Kennzeichen wurde eingezogen.

- Goslar

Sachbeschädigung an PKW

Am 01.10.21, zwischen 11.30 -12.30 Uhr, wurde in der Tiefgarage der Stadtverwaltung in der Charley-Jacob-Str. ein BMW der 5er Reihe mit GS-Kennzeichen beschädigt.

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte hierbei die hintere rechte Tür des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 EUR.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in dem Zeitraum in der Tiefgarage Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

- Goslar

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Ein 24-jähriger Mann aus Salzgitter wurde am 05.10.21, gegen 00.55 Uhr, auf der B6, Höhe der dortigen Baumschule mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Für den VW Polo lag ferner kein Versicherungsschutz vor, dafür aber gegen den Fahrer ein Haftbefehl.

Der 24-Jährige konnte den von der Haftvollstreckung befreienden Betrag vor Ort entrichten und durfte sich anschließend von Bekannten abholen lassen.

- Goslar-Oker

Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Am 04.10.21, gegen 11.10 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Goslar-Oker der PKW Daimler eines 49-jährigen Bad Harzburgers, technisch insoweit beanstandet, dass eine Untersagung der Weiterfahrt erforderlich wurde, weil die Betriebserlaubnis erloschen war. Hierüber ereiferte sich der betroffene Fahrzeugführer derart, dass er ausfallend wurde und die Beamten mehrfach und lautstark massiv beleidigte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Goslar

Unfall mit leicht verletztem Kleinkind

Am 04.10.21, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 43-jährige Goslarerin mit einem LKW und Anhänger auf der Bundesstraße 6, kurz hinter der "Riechenberger Spange" die linke der beiden Fahrspuren Richtung Salzgitter.

Im Bereich der Einfädelung auf eine Fahrspur, übersah sie beim Fahrstreifenwechsel nach rechts den dort befindlichen PKW Hyundai eines 29-jährigen, der mit zwei weiteren Personen besetzt war.

Der Hyundai geriet hierdurch ins Schleudern, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Zum Glück kam zu diesem Zeitpunkt kein unmittelbarer Gegenverkehr.

Dennoch wurde die auf dem Rücksitz des Hyundai befindliche zweijährige Tochter des 29-Jährigen durch den Zusammenstoß mit dem LKW leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

- Goslar

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag, 27.09.21, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Rosentorstr., Höhe Neuwerksgarten, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Bei Eintreffen der Polizei hatten sich jedoch sowohl die Tatverdächtigen als auch das Opfer bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen gaben an, dass ein Mann und eine Frau auf einen anderen Mann eingeschlagen und am Boden liegend auf ihn eingetreten hätten.

Die beiden der Tat verdächtigen Personen, ein 28-jähriger Mann und eine 42-jahre alte Frau, beide aus Goslar, konnten im Nahbereich gestellt werden, das Opfer hingegen nicht.

Der Mann hat sich bislang auch nicht mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung gesetzt, um den Vorfall anzuzeigen.

Daher wendet sich nun das zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes aus Goslar an ihn sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, die evtl. konkrete Angaben zu der Person des Opfers und dem Ablauf des Geschehens machen können.

Diese werden gebeten, sich unter 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell