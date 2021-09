Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Bike gestohlen - Besitzer verfolgt den Täter

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag, 10. September, gegen 17 Uhr auf der Werler Straße ein E-Bike und beschädigte auf seiner Flucht ein geparktes Auto.

Der 60-jährige Besitzer stellte sein E-Bike auf der Werler Straße ab und bemerkte kurze Zeit später, dass der Unbekannte auf seinem Fahrrad davonfuhr. Der 60-Jährige rannte dem Täter stadtauswärts hinterher, stürzte dabei jedoch mehrfach und verlor den Dieb aus den Augen.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Täter während seiner Flucht auf der Werler Straße in Höhe der Rückerstraße mit einem geparkten Skoda zusammenstieß. Der Mann stürzte dabei, setzte danach jedoch seine Fahrt weiter fort und flüchtete über den Friedhof in Richtung Osten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das gestohlene E-Bike kurze Zeit später in einem Gebüsch auf der Straße "Im Beisenkamp" aufgefunden.

Zeugen beschreiben den Täter wie folgt:

Er ist geschätzt etwa 45 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, schlank und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug schwarze Kleidung (eine Cap, eine Hose, eine Strickjacke und Schuhe) sowie einen schwarzen Rucksack mit grüner Beschriftung.

Der 60-Jährige verletzte sich bei seinen Stürzen leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Der entstandene Sachschaden an dem geparkten Skoda beläuft sich auf etwa 3000 Euro, das Fahrrad weist Beschädigungen in Höhe von rund 100 Euro auf. Hinweise zu dem Fahrraddieb nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

