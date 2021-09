Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit Motorrad

Hamm-Süden (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia wurden am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße schwer verletzt. Der junge Mann steuerte seine Kawasaki über die Richard-Wagner Straße in südöstliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Fritz-Reuter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Opel Zafira eines 47-Jährigen. Der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich schwer. Sie mussten jeweils mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richard-Wagner-Straße bis etwa 20.40 Uhr voll gesperrt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (ag)

