Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle - Hubschrauber im Einsatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntag, 12. September, gegen 03:15 Uhr brachen Unbekannte in eine hiesige Tankstelle an der Römerstraße ein. Zunächst verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Von dort aus erhielten sie Zugriff auf einen Safe, den sie ebenfalls gewaltsam öffneten. Trotz intensiver Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten die Täter nicht gefasst werden. Die unbekannten Täter erbeuteten eine fünfstellige Summe. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (kap)

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell