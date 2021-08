Polizeipräsidium Mainz

Gabsheim - 47-Jährige in Gabsheim tot aufgefunden - Polizei ermittelt - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Gabsheim (Landkreis Alzey-Worms) von Angehörigen die Leiche einer 47-jährigen Frau aufgefunden. Aufgrund der Auffindeumstände gehen die Ermittler:innen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdacht richtet sich gegen den 55-jährigen Lebensgefährten der Verstorbenen. Dieser wurde wenige Stunden nach Bekanntwerden der Tat tot in der Nähe seines Fahrzeuges, in der Gemarkung Gabsheim aufgefunden. Die Gesamtumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz und des K 11 der Kriminalpolizei Mainz.

