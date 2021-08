Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Weinhaus

Mainz- Neustadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Gartenfeldstraße. Durch unbekannte Täter wurde eine Scheibe eingeworfen und aus dem Geschäft ein dreistelliger Wechselgeldbetrag sowie Wein im niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

