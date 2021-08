Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - in Straßenbahnhaltestelle gefahren und geflüchtet

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 19.08.2021, gegen 21.48 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltesstelle in der Elbestraße, in Höhe des Einkaufszentrums zu einem Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines VW Golf fuhr in das Geländer der Haltestelle hinein und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei der 78-jährigen Mainzerin wurde Alkoholgeruch festgestellt und im weiteren Verlauf eine Blutprobe fachärztlich entnommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll im Wartebereich der Haltestelle ein älterer Herr gesessen haben. Dieser verließ mit seinem Fahrrad vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle und wird nun gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet darüber hinaus mögliche weitere Unfallzeugen sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden. Tel: 06131 654210, Mail PIMainz2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell