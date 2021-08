Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerverletzte Person nach Sturz aus großer Höhe

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Samstagabend kletterte ein noch unbekannter Mann die Außenwand der Zitadelle entlang, verlor den Halt und stürzte 8m in die Tiefe. Dabei zog er sich multiple Verletzungen und Knochenfrakturen zu. In einem Mainzer Krankenhaus wurde der Kletterer stabilisiert und in der Nacht noch operiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell