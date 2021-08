Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen

Mainz-Marienborn (ots)

Am Samstagabend trafen gegen 20 Uhr zwei rivalisierende Gruppen Am Sonnigen Hang aufeinander. Mit diversen Schlagwerkzeugen bewaffnet, gingen die Personen unterschiedlichen Alters aufeinander los. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Einige Beteiligte konnten gestellt werden. Sie wiesen leichte Verletzungen auf. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam und wieviele Personen beteiligt waren, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

